Müdürden Kar Keyfi

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Bolu'da okul müdürü, ders ortasında öğrencilere kar topu oynamaya çıkma izni verdi.

21.02.2025 00:44
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Karlı havada yürek ısıtan görüntüler: "Çıkartayım mı sizi kar topu oynamaya?"

Okul müdürü öğrencilere seslendi, dersteki öğrenciler kar topu oynamaya çıktı

BOLU - Bolu Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda ders işleyen öğrenciler okul müdürünün sürpriz anonsuyla kar topu oynamaya çıktı. Tüm okulun dışarıya çıktığı eğlenceli anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sebebiyle kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı. Gerede ilçesinde Valilik kararıyla taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrenciler için okul tatil edildi. Bunun dışındaki öğrenciler ise okulda ders işlemeye devam etti.

'Kar topu savaşı' anonsu

Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu'nda ders işleyen öğrenciler, beklemedikleri bir anda okul müdürünün sürpriz anonsunu duydu. Okulun anons mikrofonunu eline alan okul müdürü İsmail Doğangün, "İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?" diye sordu. Tüm okuldan 'evet' çığlıkları yükseldi. Dışarıya çıkan öğrenciler kar topu oynayarak, kar yağışının tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA

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