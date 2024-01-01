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Mudurnu'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Mudurnu'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bulunan 2. Etap TOKİ'deki bir apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundan düşen M.Ç. isimli kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, daha sonra Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının sağlık durumu iyi.

Mudurnu\'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı
01.01.2024 - 09:47,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

2. Etap TOKİ'de bulunan apartmanın ikinci katındaki dairesinde alkol aldığı öne sürülen M.Ç. (25), dengesini kaybetmesi sonucu balkondan beton zemine düştü.

Yaralanan M.Ç'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.Ç, ilk müdahale sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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