Bolu'nun Mudurnu ilçesinde hacı adaylarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.
Mudurnu Müftülüğünce Ağaçlarbaşı Camisi'nde gerçekleştirilen programa, çok sayıda hacı adayı katıldı.
Seminerde, hac ibadetine dair temel bilgiler aktarıldı. Hac sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar, ibadetin manevi boyutu, sağlık önlemleri ve kutsal mekanlarla ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.
Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından yapılan duayla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Hacı Adaylarına Seminer - Son Dakika
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