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Mudurnu'da istihdam için 'Hünerli Eller Projesi'

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde "Hünerli Eller Projesi" çerçevesinde gerçekleştirilen örnek bahçeyi inceledi. Bolu Valisi Erkan Kılıç, çiftçilere ve kadınlara istihdam alanı oluşturmak adına çok değerli bir çalışma olduğunu belirtti.

Mudurnu ilçesinde Akbaşlar mevkiinde "Hünerli Eller Projesi" çerçevesinde örnek bahçe oluştu. Seralar içerisinde yetiştirilen çilek, domates gibi ürünlerin hasat mevsimi geldi. Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İlçe Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu örnek bahçeleri ziyaret etti. 4 adet serada yetiştiricilik yapan Muhterem Özsoy'un seralarını gezen protokol, sera hakkında bilgiler aldı. Vali Kılıç, yüzde 50 destekli Hünerli Eller Projesi'nin çiftçilere ve kadınlara istihdam alanı oluşturmak adına çok değerli bir çalışma olduğunu belirtti.

Vali Erkan Kılıç, "Gerçekten çok güzel örnek bahçeler oluşturulmuş. Domates, salatalık, biber bamya, enginar, çilek buranın arazisi toprağı Süreyya Astarcı'ya ait, sağ olsun o da bize destek verdi. Gerçekten ürünlere de baktık gördük çok verimli olmuş çilek çok güzel yetişmiş diğer ürünlerde aynı şekilde gıda hep önemli biliyoruz ama artık tarımsal üretimi artırmamız gerekiyor. Artıralım hem vatandaşımız tarımsal ürünleri daha ucuz tüketebilsin hem de ülke ekonomisine katkı sağlansın. Güzel bir tarımsal toprağımız var bu toprakları değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.