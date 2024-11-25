Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Kent merkezinde üç gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.
Kar kalınlığı ilçede 50 santimetreye ulaşırken, Mudurnu Belediyesi ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan çocuklar, kartopu oynayıp kardan adam yaparak beyaz örtünün keyfini çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Kar Kalınlığı 50 Santimetreye Ulaştı - Son Dakika
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