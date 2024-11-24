Mudurnu'da Kış Manzarası - Son Dakika
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Mudurnu'da Kış Manzarası

Mudurnu'da etkili olan kar yağışı tarihi sokakları beyaza bürüdü, muhteşem manzaralar ortaya çıktı.

24.11.2024 18:51
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Tarihi ilçede kış güzelliği yaşanıyor

BOLU - Bolu'nun tarihi ilçesi Mudurnu'da dün etkili olan kar yağışının ardından ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Oluşan muhteşem manzara dronla havadan görüntülendi.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bolu'nun Mudurnu ilçesinde dün başlayan ve gece boyu devam eden kar yağışı, İpek yolu güzergahı üzerinde bulunan Osmanlı Kasabası'nı beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen tarihi ilçede kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaştı. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların bulunduğu ilçe karla güzel görüntü oluşturdu. Ortaya kartpostallık görüntülerin çıktığı tarihi ilçe, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA

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