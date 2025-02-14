Bolu'nun Mudurnu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Göynük'ten Bolu istikametine seyreden H.S. idaresindeki midibüs, Mudurnu Uzunçam köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi.
İhbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile midibüsteki 21 kişi yaralandı.
Hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilen yaralılardan bazılarının tedavisi olay yerinde yapılırken, bazıları hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı - Son Dakika
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