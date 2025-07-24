Mudurnu'da Orman Yangınına Mücadele

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yüzüncü Yıl Kurtlar köyündeki boş bir tavuk kümesinden başlayan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Mudurnu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere hem karadan hem havadan müdahale edilirken, köy halkı da traktör ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çabası sürüyor.

Ayrıca alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için çevre köylerde de tedbirler artırıldı.

Yangın bölgesinde incelemede bulunan Mudurnu Kaymakamı Ceyda Durmaz, ekiplerden bilgi aldı.