Mudurnu\'da Tarım Arazisinde Yangın

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Mudurnu ilçesine bağlı Delice köyü, Bayramlı Kümesleri mevkisinde saat 14.30 sıralarında tarım arazisinde yangın çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın hızla büyüyerek ormana da sıçradı. Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.