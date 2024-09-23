Bolu'nun Mudurnu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.
Taşkesti beldesi Ilıca köyü yaylasından dönen Muhammed Can Dedeoğlu'nun (21) kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu devrildi. Dedeoğlu, traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Dedeoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Traktörün altından çıkarılan cenaze, Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mudurnu'da Traktör Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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