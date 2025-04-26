Mudurnu İmam Hatip'ten Fransa'ya Erasmus!

Mudurnu Abdurrahim Tırsi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Erasmus Plus Programı kapsamında Fransa'nın Lyon kentine gitti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılan Erasmus başvuruları kabul edilen 6. ve 7. sınıf öğrencilerinden 4 dört kişilik grubun 13-19 Nisan tarihlerinde Lyon'daki College La Maison d'Arqam'da eğitim deneyimi yaşadığı belirtildi.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus Plus Okul Eğitimi Akreditasyonu çerçevesinde yürütülen proje kapsamında, Ey­men Affan Acar, Zübeyir Çalgam, Sümeyye Elif Çetin ve İpek Aksay'ın din kültürü ve ahlak bilgisi başöğretmeni İsmail Özçelik ile Fransa'daki eğitim sistemini yerinde inceleme fırsatı bulduğu ifade edildi.

Türk eğitim sistemi ve imam hatip okulları hakkında sunumlar gerçekleştirerek Bolu ve Mudurnu'yu tanıtan grubun program boyunca kültürler arası kaynaşmayı desteklemek, temel dil becerilerini geliştirmek, özgüven kazandırmak, çevre bilinci oluşturmak ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli faaliyetler düzenlendiği kaydedildi.

Mudurnu'da orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları sürüyor

Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kuraklık ve artan sıcaklıkların etkisiyle orman sağlığını tehdit eden zararlılara karşı mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Gökmentepe, Uluçay ve Mudurnu Orman İşletme şeflikleri sorumluluk sahasında bulunan yaklaşık 500 hektar orman alanında, on iki dişli çam kabuk böceği (Ips sexdendatus) popülasyonunun kontrol altına alınması amacıyla biyoteknik mücadele çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

İlkbahar döneminde başlatılan çalışmalar kapsamında, ormanlık alanlara yerleştirilen feromon tuzakları sayesinde ergin böcekler yakalanarak imha edildiği belirtildi.

Nisan ayının başında başlayan mücadele kapsamında feromon tuzaklarının etkili sonuçlar verdiğinin gözlemlendiği ifade edildi.