Mudurnu Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı - Son Dakika
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Mudurnu Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde fındık üreticileri, hasat için hazırlıklarını tamamlayarak toplama işlemlerine başladı. Üreticiler, fındığın zamanında toplanmasının önemine dikkat çekerek bol kazançlı bir hasat dönemi diledi.

27.08.2024 12:16
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, fındıkların olgunlaşmasıyla toplama işlemlerine başladı.

Mudurnu Ziraat Odası Başkanı Sinan Keskin, AA muhabirine, üreticilerin hazırlıklarını kısa süre önce bitirdiğini ve hasadın başladığını söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin çalışma ücretlerine ilişkin toplantılar yaptıklarını anlatan Keskin, yevmiyeyi 800 lira olarak açıkladıklarını kaydetti.

Hasattan önceki hazırlıkların önemine değinen Keskin, fındık toplamadan önce yapılan bahçe temizliğinin hem verimi artırdığını hem de toplama işlemlerini kolaylaştırdığını ifade etti.

Keskin, fındığın zamanında toplanmasının önemine dikkati çekerek, "Tam verimi almak için hasada erken girmemeliyiz çünkü erken toplamaya başladığımızda randıman düşecek ve satışta üreticimizin fındığının değer kaybına sebep olacak. Çiftçilerimizden ricamız hasada vaktinde başlamaları. Tüm üreticilerimize bol kazançlı hasat dönemi diliyorum." diye konuştu.

Taşkesti beldesinde fındık üreticisi 44 yaşındaki Erol Kahraman, "30 seneden beri fındık hasadı yapıyoruz. Bahçeler dedelerden bizlere kaldı. Senede 2 tona yakın fındık üretimi yapıyoruz. Hava şartlarından dolayı bu sene bazı yerlerde don olduğu için hasat düşük. Fiyatlar da biraz düşük." dedi.

Ot biçme dışındaki tüm işlemleri yaptıklarını aktaran 40 yıllık fındık üreticisi Mustafa Kahraman, "Geçen sene 300 kilo fındık olmuştu. Kuraklık etkili olduğu için verim düştü. Maliyetler arttığı için bu sene ne olur bilemiyorum. Her yıl 2 tona yakın fındık alıyorduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mudurnu Taşkesti beldesinde fındık hasadı başladı - Son Dakika

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