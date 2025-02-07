Müfredatta Revizyon ve Değer Vurgusu - Son Dakika
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Müfredatta Revizyon ve Değer Vurgusu

Bakan Tekin, eğitimdeki değişim ve Türk değerlerinin içselleştirilmesi için müfredatı revize edecek.

07.02.2025 13:20
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." dedi.

Tekin, Gölbaşı'ndaki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğrenci Çalıştayı'na katıldı.

Burada konuşan Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri gibi doğal afetler sonrasında sergilenen dayanışma ve birliktelik örneklerini yeni müfredata eklediklerini söyledi.

Kendi döneminde eğitim alanında yaşanan zorlukları anlatan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla değiştirmeye çalıştığımız müfredat, bilgiye erişimin zor olduğu bir döneme ait. Yani çocuklarımıza ve gençlerimize vereceğimiz bilgilerin hepsini ders kitaplarında verelim. Her şeyi okulda verelim." ifadelerini kullandı.

Eski ders kitapları ve müfredatla ilgili sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Yusuf Tekin, "Biri, şu an çok rahatlıkla karşılaşacağınız bilgileri kitaplarımıza koyarak kitapları şişiriyordu. Şimdi içinde olduğumuz dönemde bilgiye erişim çok kolay olduğu için 'Çocuklarımızın bilgiye erişimiyle uğraşmayalım.' dedik. Şu an bilgiye istedikleri şekilde rahatlıkla erişiyorlar. Eksik olan ise size verilen bilgiyi gündelik hayatta nasıl, nerede ve niçin kullanacağınız sorularının cevaplarını vermektir." şeklinde konuştu.

"Gelişmelere ayak uyduracak şekilde programda revizyon yapacağız"

Tekin, eğitim alanında felsefeyi tamamen değiştirdiklerine işaret ederek, "Değişim çok hızlandı. Biz de bu hıza ayak uyduracak şekilde programlarımızda sürekli bu gelişmelere ayak uyduracak değişiklikleri yapmak zorundayız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakanlığımızda bu konularla ilgili çalışan arkadaşlarımız, genel müdürlerimiz, daire başkanlarımız, uzmanlarımız, dünyada ne olup bittiğini takip edecekler. Biz de bu gelişmelere ayak uyduracak şekilde programımız içerisinde revizyonlar yapacağız." dedi.

Eğitim alanında sık sık toplantılar yapacaklarını bildiren Tekin, "Bu değişiklikleri hep takip edebilmek, devamlı hale getirebilmek için öğretmen arkadaşlarımızla, bakan olarak göreve başladığım tarihten itibaren, öğretmenler odası başlığıyla bir dizi etkinlik başlattık. Gittiğimiz her il ve okulda öğretmenler odasında öğretmen arkadaşlarımızla gündemimizde olan bu değişikliklerle ilgili sohbetler yapıyoruz, fikirlerini alıyoruz, kanaatlerini önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konularla ilgili şu ana kadar 20 binin üzerinde öğretmenle sohbet ettiklerini belirten Tekin, "Bu değişiklikleri istişare etmek amacıyla, öğretmen arkadaşlarımızın okullarda yaptıkları zümre toplantılarını, il, ilçe ve en son bakanlık zümresi organize edecek şekilde kurumsallaştırdık." diye konuştu.

Dünyada Türkiye gibi köklü tarihe ve medeniyet birikimine sahip ülke sayısının az olduğunun altını çizen Tekin, "Biz istiyoruz ki atalarımızın, dedelerimizin yaptığı gibi çocuklarımız, torunlarımız, gelecek kuşaklarımız da kendilerine ait bir medeniyet inşa edebilsinler. Atalarının, dedelerinin yaptığı gibi ilimde, sanatta, medeniyette dünyaya yön versinler. Bu anlamda programlarımızı revize ederken amacımız, bu değerlerimizin içselleştirilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Tekin, Öğrenci Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Bakan Tekin, konuşmasının ardından Öğrenci Danışma Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Öğrenciler, Tekin'e müfredata ilişkin görüş ve önerilerini aktardı.

Bir öğrenci, Tekin'e, Kaf Dağı'nda yaşayan "Simurg kuşu" efsanesini anlatarak, konuyla ilgili tablo hediye etti.

Tekin'e, bu süreçte Maarif Modeli'ni hayata geçirmek için aldığı risklerin ve yaşadığı zorlukların farkında olduklarını söyleyen öğrenci, "Siz bizim Simurg'umuzsunuz." dedi.

Başka bir öğrenci de Tekin'e çıkardıkları dergiyi hediye ederek, eğitimlerine yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti.

Bakan Tekin, daha sonra öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Doğal Afetler, Yusuf Tekin, Politika, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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