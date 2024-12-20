Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, İl Genelinde Faaliyet Gösteren Kooperatifleri Ağırladı

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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında, il genelinde faaliyet gösteren kooperatifleri bir araya getirdi. Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutlayan Başkan Aras, "Kooperatifler, ekonomik kazancın, sosyal adaletin, yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir bir geleceğin yapı taşlarıdır" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Muğla Tarım Güçbirliği İşletme Kooperatifi' projesi ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Ticaret Bakanlığı ve Tarım Orman Bakanlığı'nın altında bulunan kooperatifler, oluşturulan bu proje ile birleştirilerek üretici ve tüketiciler için daha yararlı bir hale geldi. Bu güçbirliği ile kooperatifler yurtiçi ve yurtdışı pazarında da önemli satışlar gerçekleştiriyor. İl genelinde Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak üretime katılan kooperatifler, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nde Başkan Aras ev sahipliğinde bir araya geldi.

"Şu anda 45 kooperatifi destekliyoruz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı konuşmada, "Kooperatifler, ekonomik kazancın, sosyal adaletin, yerel kalkınmanın ve sürdürülebilir bir geleceğin yapı taşlarıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Kooperatiflerin ülkemizde de kurulmaları ve çoğalmaları milletimiz için başlı başına bir iktisadi zafer oluşturacaktır.' Atamızın kooperatiflere biçtiği misyon günümüzde de devam ediyor. Biz de bu anlayışla çalışıyoruz. Kooperatiflerle iş birliği yaparak kırsal kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için projeler üretiyoruz. Şu anda 45 kooperatifi destekliyoruz. Ayrıca iş birliği yaptığımız kooperatiflerin ürettiği ürünlerin satışı ve pazarlanması için de destek oluyoruz. Muğla'nın hem turizm alanında hem de tarım alanında potansiyelini ortaya çıkarması için birlik içinde hareket etmeliyiz. Muğla'nın geleceği bu birlikteliktedir. 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Ektiğimiz tohumu üyelerimize dağıtıyoruz"

Büyükşehir'in destekleri ve kooperatifçiliğin önemine değinen kooperatif başkanları ise şöyle konuştu:

- Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Raşit Yıldırım: "Zeytin ve zeytinyağı üretmek için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 194 dönümlük zeytinlik arazisinden yararlanıyoruz. Büyükşehir'in Kooperatifler Birliği arasında yer alıyoruz. Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde hep beraber büyümeyi hedefliyoruz."

-Savran Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı İbrahim Yağcıoğlu: "Büyükşehir Belediyesi, arazilerini işlememiz için bizlere veriyor. Bizler de ektiğimiz tohumu üyelerimize dağıtıyoruz."

-Sınırlı Sorumlu Milas Anatolie Kadın Kooperatifi Başkanı Nurgül Çöllüoğlu: "Zeytin ve zeytinyağının önemini biliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi bize güç verdi. Büyükşehir ile yaptığımız protokolle zeytinliklerimizi işliyoruz. Bunun dışında belediye bize ekipman ve malzeme desteği de sağlıyor. Bu yardımları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Sınırlı Sorumlu Karabörtlen Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Emin Benzer: "Arıcılık yapıyoruz. Büyükşehir belediyesi kooperatifimize her yönden destek oluyor. Ekipman, pazarlama her konuda yardımları dokunuyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz."

-Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Uslu: "Muğla Büyükşehir Belediyesi sayesinde çok güzel işler yapıyoruz. Bize birçok ekipman desteğinde bulundular. Tahsis edilen zeytinlik arazileri ile de kooperatifimize artı gelir sağlıyoruz."

- Bodrum Kadın Kooperatifi Başkanı Sevil Arslan Erol: "7 kadın tarafından kurulan bir kooperatifiz. Niş ürün olarak kendimize Bodrum Mandalinini seçtik. Daha yeni kurulan bir kooperatif olmamıza rağmen şimdiden Ahmet Başkan'ın kooperatiflere verdiği değeri görüyoruz. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyoruz."

-Madenler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Mesut Savcı: "Büyükşehir'in bize tahsis etmiş olduğu 40 dönüm araziyi işliyoruz. Büyükşehir'in bize verdiği desteklerden çok memnunuz."

- Marmaris MARTAP Tarımsal İşletme Kooperatifi Başkanı Kerim Ekinci: "Başkanımızın bizlere verdiği desteklerle Muğla'da kooperatifçilik çok daha iyi bir şekilde işleyecektir."

-Marmaris Makro Kadın Girişimi Üretim Kooperatifi Başkanı İlkay Gözen: "Büyükşehir Belediyemizin destekleri bize güç katıyor. Kooperatifler olarak kurumların desteklerine ihtiyacımız var. Büyükşehir'de bunu yeterince yapıyor."

- Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören: "Büyükşehir Belediye Başkanımız sayesinde ayakta duruyoruz. Bize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyoruz."

-Sınırlı Sorumlu Ortaca El Ele Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Nazan Korkmaz: "Bizler Büyükşehir'in destekleriyle ürünlerimizi belediyemizin tesislerinde tanıtma imkanı buluyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bizlere verdiği desteklerle deniz, kum, güneş üçlüsüne 'tarım' da eklenecek."

-Sınırlı Sorumlu Muğla Tarımsal Güçbirliği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öztürk: "Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız ortak çalışmalarda kooperatiflerimizi nasıl daha iyi hale getirebiliriz sorusuna öncelik veriyoruz. Muğla'mızı tarımsal yönden nasıl daha iyi hale getirebileceğimize karar veriyoruz. İlk hedefimiz Muğla'da tarımı ve kooperatifçiliği güçlendirmek."