Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Yaşam Merkezi Açtı - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da Sosyal Hizmet Merkezi ve Kadın Yaşam Merkezi Açtı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak olan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla’nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde hizmet sunuyoruz" dedi.

21.04.2025 18:12  Güncelleme: 20:06
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'da çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak olan Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezi ve Yatağan Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muğla'nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde hizmet sunuyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Sosyal Hizmet Merkezini ve Konak Mahallesi'nde ise Kadın Yaşam Merkezini törenle hizmete açtı.

Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, CHP ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mülkiyeti Yatağan Belediyesine ait olan Yeşilbağcılar Belediye Hizmet Binası, Yatağan Belediye Meclisi kararıyla Muğla Büyükşehir Belediyesine tahsis edilerek kapsamlı bir Sosyal Hizmet Merkezine dönüştürüldü. Merkezde Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik çok sayıda hizmeti aynı çatı altında sunacak.

Yatağan Belediyesi işbirliğinde açılışı yapılan merkezde "Engelli Ailelerine Kısa Mola Merkezi", "Engelli Nakil", "Kırsaldaki Çınarlar", "Sosyal Hizmet Atölyesi", "Ergoterapi Merkezi" ve "Oyuncak Kütüphanesi ve Eğitim Merkezi" gibi alanlarda hizmet verilecek.

Kadın Yaşam Merkezinde psikolojik ve hukuki danışmanlık da verilecek

Yatağan Kadın Yaşam Merkezi ise kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını desteklemek, kadın emeğini görünür kılmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla hizmete alındı. Merkezde kadınlara yönelik meslek ve beceri atölyeleri, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmetleri de yer alıyor.

"Bizim tek şiarımız vatan, millet ve Atatürk sevgisidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, törendeki konuşmasında, işbirliği için Yatağan Belediye Başkanı Günay'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Kadın Yaşam Merkezi ve Sosyal Hizmet Merkezinin ilçemize kazandırılmasında verdiği destek ve işbirliği için Yatağan Belediye Başkanı Sayın Mesut Günay'a teşekkür ediyorum. Bugün burada açılışını gerçekleştirdiğimiz bu yatırım, tamamen insana yapılmış bir yatırımdır. Zaten biz belediyeciliği tam da böyle tanımlıyoruz, halkın ihtiyaçlarını gözeten, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı. Muğla'nın 13 ilçesinde siyaset ayrımı yapmaksızın tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde hizmet sunuyoruz. Bizim tek şiarımız vatan, millet ve Atatürk sevgisidir. Bu değerlerle  hareket ediyor, hizmet anlayışımızı bu temeller üzerine inşa ediyoruz.

"Muğla için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Yeşilbağcılar'da açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkezin yanı sıra Seydikemer'de öğrenci yurdu ve kreş projelerimiz devam ediyor. Ortaca'da kreş, Kavaklıdere'de Yaşlı Yaşam Merkezi kısa süre içinde hizmete açılacak. Menteşe ilçemizin Bayır Mahallesi'nde Kadın Yaşam Merkezimizi tamamladık. Özellikle engelli bireyler için Muğla'nın her köşesinde önemli sosyal yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Menteşe'de biri bağışçımızın katkısıyla, diğeri Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla olmak üzere iki huzurevini hayata geçiriyoruz. Biz bu kenti yalnızca yollarla, köprülerle, binalarla değil, eşitlikle, şefkatle ve umutla inşa ediyoruz. Kadınların özgürleştiği, çocukların güvenle büyüdüğü, yaşlıların yalnız kalmadığı ve herkesin hak ettiği hizmete erişebildiği bir Muğla için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Bu hizmete ulaşabilmek bizim için çok önemli"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kısa Mola Merkezleri'nden faydalanan engelli ailelerini temsilen konuşan Nuran Bato da hizmetleri için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, "Kısa Mola ve Ergoterapi Hizmetine ulaşmamız zordu ama artık çocuklarımızın sosyalleşeceği bir merkezimiz oldu. Bu hizmete ulaşabilmek bizim için çok önemli. Tüm aileler adına yürekten teşekkür ederim" dedi.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise "Biz annelerin nefes alabilmesi için bu Kısa Mola Merkezleri çok önemli. Bu hizmetlerden faydalanmak bizi mutlu ediyor. Yatağan ilçemize bu merkezin kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yeşilbağcılar Mahalle Muhtarı Kahraman Karaoğlan da, "Mahallemizdeki kullanılmayan binayı dönüştürerek bizim kullanımımıza sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizimle olduğunu hissettiren kıymetli başkanımıza minnettarız"

Yatağan Belediye Başkanı Günay da, "Muğla Büyükşehir Belediyemizle işbirliği içerisinde ortak aklın ürünü olan, büyükşehir-küçükşehir ayrımı gözetmeksizin yürüttüğümüz çalışmalarımıza bir yenisini daha gururla ekledik. Bu düşünceyle hayata geçen Yeşilbağcılar Sosyal Hizmet Merkezimiz, sadece bir bina değil; vicdanın, şefkatin ve insan sevgisinin vücut bulmuş halidir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'a yürekten teşekkür etmek istiyorum. Yatağan'a olan hizmetleriyle, bizlere her zaman güven veren, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sadece makamın değil, yüreğinin de bizimle olduğunu hissettiren kıymetli başkanımıza minnettarız" dedi.

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Kaynak: ANKA

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