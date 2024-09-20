Muğla\'da 34 Aranan Kişi Yakalandı

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Muğla'da, 31'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 aranan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce, il genelinde eş zamanlı olarak 74 ekip ve 202 personelin katılımıyla aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 27'si, 2 yıla, 1'i 5 yıla, 3'ü 10 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası, 3'ü de çeşitli suçlardan ifadeye yönelik yakalama emri bulunan toplam 34 şüpheli yakalandı.

Öte yandan, 2 bin 384 kişinin sorgulandığı çalışmada, 6 kişi gözaltına alınırken18 kişiye adli, 9 kişiye de idari işlem yapıldı.