Muğla'da Anneler İçin Ücretsiz Ulaşım Dönemi - Son Dakika
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Muğla'da Anneler İçin Ücretsiz Ulaşım Dönemi

Muğla\'da Anneler İçin Ücretsiz Ulaşım Dönemi

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 0-4 yaş çocuğu olan annelere yönelik 'Anne Kart' uygulamasını başlattı. Bu uygulama ile annelere, otobüslerde kullanılmak üzere 60 ücretsiz biniş hakkı verilecek.

19.11.2024 16:53  Güncelleme: 16:55
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda annelere destek olmak için "Anne Kart" uygulamasını başlattı. Uygulama ile Halk Kart'tan faydalanan ve 0-4 yaş çocuğu olan annelere otobüslere ücretsiz 60 biniş hakkı tanınacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği "Anne Kart" projesi ile Halk Kart desteği alan, sosyo-ekonomik durumu iyi olmayan, 0-4 yaş çocuğu olan anneler il içindeki toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak. Buna göre, annelere 60 ücretsiz biniş hakkı ve ücretsiz kişiselleştirilmiş kart basım desteği sağlanacak.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da öğrencilere, öğretmenlere ve 60 yaş üstü vatandaşlara yapılan ulaşım indirimlerinden sonra annelere de "Anne Kart" ile ulaşımda ücretsiz dönemi başlattıklarını belirterek, sosyal desteklerin devam edeceğini kaydetti. Başkan Aras, "Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullarda tüm vatandaşlarımıza destek olabilmek için projeler üretiyor, onlara moral olmaya çalışıyoruz. Anne Kart uygulamamızı başlatarak ulaşım hizmetini annelerimize ücretsiz hale getirmeyi amaçladık. Belediyemize başvuran, şartları uyan annelerimiz Anne Kart ile ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Büyükşehir Belediye'mizin de ailelerimizin bütçelerine bir nebze olsun katkısı olacak" dedi.

Kaynak: ANKA

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