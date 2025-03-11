Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Örnek Protokol İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Örnek Protokol İmzalandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ile yaptığı toplantıda bağımlılık ile mücadelede yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Aras, Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktığını da paylaştı.

11.03.2025 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Görüşmede, bağımlılıkla mücadele kapsamında imzalanan protokolün uygulanmasına yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve gelecek planları değerlendirildi. Toplantıda kişisel deneyimlerini de paylaşan Başkan Aras, Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktığını söyledi.

Başkan Aras, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ile bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şengör, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yeşilay'ın kuruluş felsefesine de değinen Şengör, insan onurunu ve saygınlığını esas alarak, alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla bilimsel yöntemlerle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti. Şengör, 120 şube, 107 danışmanlık merkezi ve 150 bin gönüllüyle 95 ülkede faaliyet gösteren 105 yıllık bir cemiyet olan Yeşilay'ın, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine destek sağladığını vurguladı.

Başkan Aras, 31 Mart seçimlerinden sonra bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilay'ı ziyaret ettiğini belirterek, bağımlılığın çağın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, belediyenin bu süreçte sunduğu katkıları anlattı.

Farkındalık çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında toplu taşıma araçları, açık hava reklam alanları, belediye SMS uygulaması, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi platformlarda bağımlılıkla mücadele farkındalık kampanyaları yürütüldü. MUSKİ faturalarında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin iletişim bilgilerinin paylaşılması sağlandı. Yeşilay'dan destek alacak vatandaşların ulaşım giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak ücretsiz ulaşım desteği sunuldu. Belediyeye ait ortak çalışma alanları Yeşilay'ın kullanımına açıldı.

Başkan Aras, Yeşilay ile imzalanan protokolün Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bu uygulamanın Adana ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından da hayata geçirildiğini belirterek, CHP Genel Merkezi tarafından da örnek proje olarak kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Aras, "Bu iş birliği Türkiye için örnek bir model oldu ve biz mücadeleyi daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kendi bağımlılık deneyimini de paylaşan Başkan Aras, Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de bir sigara bağımlısıydım. Defalarca bırakmaya çalıştım ama tam anlamıyla hayatımdan çıkaramamıştım. Yeşilay'ın desteğiyle bu bağımlılığı tamamen bıraktım. Kendimi çok daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Sigarayı bırakınca insan yenilenmiş gibi oluyor. Herkese tavsiye ediyorum: Bırakın şu illeti! Yeşilay, bu süreçte danışmanlık hizmeti sunuyor ve tamamen gizlilik esasıyla çalışıyor. Ücretsiz bir destek alabiliyorsunuz ve kimse bu hizmeti aldığınızı bilmiyor. Bu imkanlardan herkes gönül rahatlığıyla faydalanmalı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Politika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Örnek Protokol İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu

14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
13:54 PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız PYD elebaşı Salih Müslim: Biz artık bu devletin ortağıyız
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
21:23 Filistin’e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı Trump’tan karara destek Filistin'e destek protestolarına öncülük eden Mahmoud Khalil tutuklandı! Trump'tan karara destek
21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:55 Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın Zelenskiy ile Trump maden anlaşmasını imzalamaya çok yakın
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
20:47 Fatih Terim’den Galatasaray’a şampiyonluk mesajı Fatih Terim'den Galatasaray'a şampiyonluk mesajı
20:44 Nevşehir’de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı Nevşehir'de bir köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
20:16 NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump’ın Ukrayna için çabaları olumlu NATO Genel Sekreteri Rutte: Trump'ın Ukrayna için çabaları olumlu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 15:05:20. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Örnek Protokol İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.