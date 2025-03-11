Muğla'da Bağımlılıkla Mücadele İçin Örnek Protokol İmzalandı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ile bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Görüşmede, bağımlılıkla mücadele kapsamında imzalanan protokolün uygulanmasına yönelik yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve gelecek planları değerlendirildi. Toplantıda kişisel deneyimlerini de paylaşan Başkan Aras, Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktığını söyledi.

Başkan Aras, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengör ile bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şengör, Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Yeşilay'ın kuruluş felsefesine de değinen Şengör, insan onurunu ve saygınlığını esas alarak, alkol, tütün, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklarla bilimsel yöntemlerle mücadele eden bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti. Şengör, 120 şube, 107 danışmanlık merkezi ve 150 bin gönüllüyle 95 ülkede faaliyet gösteren 105 yıllık bir cemiyet olan Yeşilay'ın, bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine destek sağladığını vurguladı.

Başkan Aras, 31 Mart seçimlerinden sonra bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Yeşilay'ı ziyaret ettiğini belirterek, bağımlılığın çağın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve destek mekanizmalarını güçlendirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Aras, belediyenin bu süreçte sunduğu katkıları anlattı.

Farkındalık çalışmaları devam ediyor

Çalışmalar kapsamında toplu taşıma araçları, açık hava reklam alanları, belediye SMS uygulaması, sosyal medya ve çağrı merkezi gibi platformlarda bağımlılıkla mücadele farkındalık kampanyaları yürütüldü. MUSKİ faturalarında Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin iletişim bilgilerinin paylaşılması sağlandı. Yeşilay'dan destek alacak vatandaşların ulaşım giderleri Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanarak ücretsiz ulaşım desteği sunuldu. Belediyeye ait ortak çalışma alanları Yeşilay'ın kullanımına açıldı.

Başkan Aras, Yeşilay ile imzalanan protokolün Türkiye'de bir ilk olduğunu ve bu uygulamanın Adana ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından da hayata geçirildiğini belirterek, CHP Genel Merkezi tarafından da örnek proje olarak kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Aras, "Bu iş birliği Türkiye için örnek bir model oldu ve biz mücadeleyi daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kendi bağımlılık deneyimini de paylaşan Başkan Aras, Yeşilay'ın desteğiyle sigarayı bıraktığını belirterek, şunları söyledi:

"Ben de bir sigara bağımlısıydım. Defalarca bırakmaya çalıştım ama tam anlamıyla hayatımdan çıkaramamıştım. Yeşilay'ın desteğiyle bu bağımlılığı tamamen bıraktım. Kendimi çok daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum. Sigarayı bırakınca insan yenilenmiş gibi oluyor. Herkese tavsiye ediyorum: Bırakın şu illeti! Yeşilay, bu süreçte danışmanlık hizmeti sunuyor ve tamamen gizlilik esasıyla çalışıyor. Ücretsiz bir destek alabiliyorsunuz ve kimse bu hizmeti aldığınızı bilmiyor. Bu imkanlardan herkes gönül rahatlığıyla faydalanmalı."