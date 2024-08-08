Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

08.08.2024 11:06
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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda dün başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, gece görüşlü iki yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, orman işçileri, itfaiye ve iş makineleri müdahale etti.

Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında, kara ekipleri soğutma çalışmasına devam ediyor.

Yangın bölgesinde bazı evlerin bahçeleriyle iki ahırın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Öte yandan, yanan alanlar AA ekibince dron ile görüntülendi. Kayıtlarda yangının geniş alanda yol açtığı tahribat görülüyor.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da 350 nüfusu olan 60 haneli Çakıralan Mahallesi'nin boşaltıldığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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