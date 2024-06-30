Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Güncel

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında 5 hektar alan zarar gördü.

Marmaris'e bağlı Hisarönü Mahallesi Bördübet mevki Gölge Koyu bölgesinde saat 16.40 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.