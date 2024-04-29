Muğla'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Muğla'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muğla\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında Dalyan Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

29.04.2024 14:03
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Dalyan Mahallesi'nde iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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