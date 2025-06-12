Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçirildi

12.06.2025 14:23  Güncelleme: 15:39
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Engelsiz Plajlar projesi ile 13 plajda engelli bireyler için erişilebilirlik düzenlemelerini tamamladı. 10 plajda ise çalışmalar devam ediyor. Proje, engelli vatandaşların güvenle denize girebilmeleri için özel donanımlar ve alanlar sunuyor.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi kapsamında 13 plajda engelli vatandaşların güvenle denize girebilmeleri amacıyla plajlara yürüyüş platformu, özel soyunma kabinleri ekleyerek erişime uygun hale getirdi. 10 engelsiz plajda ise kurulum çalışmaları devam ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği "Engelsiz Plajlar" projesi kapsamında önemli bir adım daha attı. Proje kapsamında şu ana kadar 13 plajda erişilebilirlik düzenlemeleri tamamlanarak engelli vatandaşların güvenle denize girebileceği alanlar oluşturuldu.

Plajlara yürüyüş platformları, özel soyunma kabinleri ve engelli kullanımına uygun donanımlar eklenerek erişim engelleri ortadan kaldırıldı. Ayrıca yüzer şezlonglar ile engelli bireyler, refakatçileri eşliğinde denizin keyfini çıkarabiliyor. Bugüne kadar 8 ilçede 23 engelsiz plaj kurulumu gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, engelsiz yaşamı destekleyen projelerine devam ederek, kentin dört bir yanında erişilebilir turizm altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

13 plajda çalışmalar tamamlandı, 10 plajda çalışmalar sürüyor

Bu kapsamda Fethiye'de Aksazlar Plajı, İnlice Halk Plajı ve Büyük Samanlık Plajı; Dalaman'da Sarsala ve Kille Halk Plajları; Köyceğiz'de Ekincik Halk Plajı; Datça'da Karaincir, Hastanealtı ve Taşlık Halk plajları; Ula'da Akyaka Halk Plajı ile Milas'ta Ören, Güllük ve Boğaziçi plajlarında kurulum çalışmaları tamamlanarak engelli erişimine uygun hale getirildi.

Ayrıca Fethiye'de Çalış Halk Plajı, Datça'da Palamutbükü Halk Plajı, Milas'ta Güllük ve Bozbük İncekum Halk plajları ile Bodrum'da Kumbahçe, Turgutreis, Bitez, Ortakent, Türkbükü ve Gümbet Halk plajlarında kurulum çalışmaları devam ediyor.

Engelsiz Plajlar Projesi 2022 yılında uluslararası ödül aldı

Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından 2022 yılında üçüncüsü düzenlenen "İnsan Kent Tasarım" ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülü kazandı. Proje, 22 ülkeden 100'ün üzerindeki uluslararası başvuru arasından onur ödülü aldı.

"Muğla'mızı daha erişilebilir ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızda engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kentimizin dört bir yanındaki plajlarımızı engelli vatandaşlarımızın güvenle ve rahatça denize girebileceği erişilebilir alanlara dönüştürdüğümüz Engelsiz Plajlar projesi kapsamında, plajlarda erişilebilirlik düzenlemeleri yaptık. 'Engelsiz bir Muğla' için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürecek, Muğla'mızı daha erişilebilir ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Engelsiz Plajlar Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika

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