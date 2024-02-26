Muğla\'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışma kapsamında, "dolandırıcılık" suçundan 13 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan E.S. gözaltına alındı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.
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