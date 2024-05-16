Muğla\'da firari hükümlü yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 ayrı suçtan 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Z'yi (58) yakaladı.
Zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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