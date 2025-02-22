Muğla'da Firari Hükümlüler Yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Ula ilçesinde 4 suçtan 11 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. ile 24 Eylül 2024'te "Yılmazlar" suç örgütüne yönelik Muğla merkezli 4 ilde yapılan operasyonun firari örgüt liderlerinden, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y'nin Akyaka Mahallesi Obruklar mevkisinde saklandıkları villaya operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan O.K. ile B.Y. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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