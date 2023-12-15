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Muğla'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı - Son Dakika
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Muğla'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Gökbel Mahallesi Sülüngür Gölü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle kara yolu ulaşıma kapanmıştı. Jandarma ve Karayolları ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yol trafiğe açıldı.

Muğla\'da heyelan nedeniyle kapanan yol açıldı
15.12.2023 - 18:35,  Güncelleme: 18:36
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Dalyan-İztuzu kara yolu, çalışmaların ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kentte etkili olan sağanak sebebiyle Gökbel Mahallesi Sülüngür Gölü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Heyelan yüzünden kara yolu ulaşıma kapandı.

Güzergahı kullanan sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve Karayolları ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yaptıkları çalışmanın ardından yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA
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