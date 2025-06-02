Muğla'da iki orman yangını birden çıktı - Son Dakika
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Muğla'da iki orman yangını birden çıktı

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Muğla\'da iki orman yangını birden çıktı
02.06.2025 20:38  Güncelleme: 21:19
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Muğla\'da iki orman yangını birden çıktı
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Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde iki ayrı orman yangını çıktı. Yangınlar, ekiplerin hızlı müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Muğla'nın Datça ve Ula ilçelerinde çıkan iki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle söndürüldü.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte orman yangınlarında da artış yaşanıyor. Orman yangınlarının sıkça görüldüğü Muğla'da iki yangın birden çıktı.

HEM DATÇA HEM ULA'DA YANGIN

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Aktur mevkisi ile Ula ilçesi Yeşilçam mevkisindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye de Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile yangın söndürme işçileri sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle yayılmadan söndürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da iki orman yangını birden çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yavuz:
    CEHEPE BELEDİYELERİ YAKMIŞTIR :) ALIŞTILAR BAVULLA GÖTÜRMEYE :)) 2 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    caape ekrum dan dolayı yakmışdır 0 0 Yanıtla
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