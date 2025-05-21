Muğla'da İtfaiye Eri Alım Sınavları Başladı

Alev savaşçısı olmak için komando eğitim parkurunda ter döktüler

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi 2025 yılında alımı düşünülen 25 kadın-erkek itfaiye eri alım sınavları başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesinde adaylara sözlü ve uygulamalı sınavlar yapılıyor.

Uygulamalı sınava katılan adaylar, lastik içinden geçme etabı, slalom etabı, dikey lastik içinden geçme etabı, denge aleti, merdivene tırmanma-inme etabı, güç etabı ve itfaiye aracı ile ileri geri ve dönüş ve park manevraları gibi parkurları en kısa zamanda tamamlamaları istendi. Adaylara parkuru tamamlama süresi üzerinden puanlama yapıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın ilgili birimlerinde görevlendirilecek yeni itfaiye erleri için başvuru şartları arasında herhangi bir ön lisans programından mezun olmak ve en az C sınıfı sürücü belgesini sahip olması şartı aranıyor.

657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak alımı yapılacak 25 itfaiye eri için 28-30 Nisan tarihleri arasında başvurular alındı. 286 kişinin başvurduğu itfaiye eri alımı için 125 aday mülakatlara girmeye hak kazandı. 125 adaydan 13 kadın, 112'si ise erkek adaylardan oluştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ana yerleşkesi önünde kurulan sınav platformunda itfaiye eri adayları ter döktü. Zorlu parkurda ter döken adaylar sözlü sınavdan 40, uygulamalı sınavdan da 60 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. 20-26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak mülakat ve uygulamalı sınavlarda 5 gün boyunca her gün 25 aday mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutuldu.

Sınavlar sonunda 25 itfaiye eri devlet memurları kanununa tabu olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde göreve başlayacak. Alımı yapılan 25 itfaiye eri, Grup amirliklerindeki ihtiyaca göre dağıtımı gerçekleştirilecek.