Muğla'da Jeep Safari Turları İlgi Görüyor - Son Dakika
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Muğla'da Jeep Safari Turları İlgi Görüyor

Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, yerli ve yabancı tatilcilerin ilgi gösterdiği jeep safari turları, eğlenceli vakit geçirme ve doğal güzellikleri keşfetme fırsatı sunuyor. Turlar, Saklıkent Milli Parkı, Tlos Antik Kenti, Gizlikent Şelalesi ve Saklıkent Kanyonu gibi yerleri gezme imkanı sağlıyor. Ayrıca su sporları ve çamur banyosu gibi aktiviteler de turun bir parçası olarak sunuluyor.

05.08.2024 14:22
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Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde, alternatif gezi ve eğlence seçeneklerinden biri olan jeep safari turları ilgi görüyor.

Yerli ve yabancı tatilciler, günübirlik safari turlarıyla hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de doğal güzellikleri keşfetme fırsatı buluyor.

Fethiye kent merkezinden alınan yolcular, Saklıkent Milli Parkı'na doğru yola çıkıyor, yolculukta verilen molalarda Tlos Antik Kenti, Gizlikent Şelalesi ve Saklıkent Kanyonu'nu gezme şansı buluyor.

Dik yamaçlar arasındaki zorlu parkuru ve rafting gibi adrenalin yüklü aktiviteleri bünyesinde barındıran kanyon, 5 dereceye kadar düşen suyu ile yerli ve yabancı turistlerin serinleme tercihi oluyor.

Su sporları yapmak isteyenler rehber eşliğinde şişme botlara binip, Karaçay Nehri'nde soğuk sularda akıntıya karşı koymak için mücadele veriyor.

Turlar, çamur banyosuyla son buluyor.

Turist rehberi Hüseyin Pınar, müşterilerinin sigortalı tura çıktıklarını belirterek, güvenli turizm yaptıklarını söyledi.

Pınar, yaz sezonunda turlarda yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Jeep Safari Turları İlgi Görüyor - Son Dakika

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