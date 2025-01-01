Muğla'da Kırsal Mahallelere Afet ve Acil Durum Eğitimi

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde bulunan 93 okulu ziyaret ederek, 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum eğitimi verdi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kırsalda eğitim seferberliği başlattı. Üç aylık süre içerisinde kırsal mahallelerdeki 93 okulu ziyaret eden itfaiye ekipleri 7 bin 843 öğrenciye afet ve acil durum yönetimi konusunda kapsamlı eğitim verdi. Öğrencilere, "Yangın Güvenliği", "Afet Farkındalığı" ve "Uygulamalı Eğitimler" başlıklarında bilgi verildi. İtfaiye ekipleri eğitimlerin yanı sıra öğrencilere 10 bin adet boyama kitabı dağıttı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Amiri Mehmet Haluk Önen, "Kırsal mahallelerde öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bilinçli bireyler olarak yetişmesi için afet ve acil durum eğitimleri düzenledik. Eğitimlerde yangın ve diğer afetlere karşı alınan önlemler sayesinde can ve mal kaybı riskini minimize edilmesini hedefledik. Kırsal mahallelerde bulunan okullarda eğitimlerimiz 2025 yılında da devam edecek" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, büyük yangınlar atlatan kentte sorumlu ve bilinçli nesiller yetişmesi için eğitime önem verdiklerini söyledi ve kırsal mahallelerdeki okullarda afet ve acil durum eğitimlerinin 2025 yılında da devam edeceğini belirtti. Başkan Aras, şöyle konuştu:

"İnsanların erken yaşta aldığı eğitimler, öğrendiği bilgiler geleceklerini şekillendirir"

"Atalarımızın 'Ağaç yaşken eğilir' atasözü bize çok şey anlatır. İnsanların erken yaşta aldığı eğitimler, öğrendiği bilgiler geleceklerini şekillendirir. Bizlerde, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime, bilgiye büyük önem veriyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her konuda bilgili, donanımlı yetişmesi, ülkesine, şehrine yararlı bireyler olması için çalışıyoruz. Büyük yangınlar yaşayan Muğla'mızda özellikle kırsal mahallelerde eğitim gören evlatlarımızı okullarında ziyaret ederek yangın eğitimleri verdik ve 7 bin 843 öğrencimize ulaştık. Hepsi birer fidan olan bu evlatlarımız aldıkları eğitimler sayesinde karşılaşacakları herhangi bir itfai olay karşısında daha donanımlı ve hazırlıklı olacak. Yaşadıkları şehri korumak için aldıkları bilgilerle elinden geleni yapacak."