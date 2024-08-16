Muğla'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 3 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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