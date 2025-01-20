Muğla\'da Mazot Yüklü Tanker Alev Aldı

MUĞLA'da alev alan mazot yüklü tanker, yangında kullanılamaz hale geldi.
Fethiye'nin Göcek mevkisinde saat 08.00 sıralarında E.G. idaresindeki 48 PE 358 plakalı mazot yüklü tanker, hareket halindeyken dorse kısmından alev aldı. Durumu fark eden şoför, tankeri yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı erleri, kısa sürede yangını söndürürken, demir yığınına dönen tanker kullanılamaz hale geldi.
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