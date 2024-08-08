Muğla'da Milas ilçesinde orman yangını devam ediyor - Son Dakika
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Muğla'da Milas ilçesinde orman yangını devam ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yangın kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar devam ediyor.

08.08.2024 10:54
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1) MİLAS'TA ORMAN YANGINI 2'NCİ GÜNÜNDE

MUĞLA'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 17'nci saate girerken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, dün saat 15.15 sıralarına Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda çıktı. Yangına ilk etapta havadan 8 helikopter ve 4 uçak ile müdahale edilirken, karadan 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye aracı, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Yeniköy- Kemerköy Termik Santrali'ne bağlı 7 itfaiye aracı ve çok sayıda gönüllü ile müdahale edildi. Havanın kararmasıyla birlikte ise, hava unsurları yerini 2 gece görüşlü helikopterlere bıraktı. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

ÇAKIRALAN KÖYÜ BOŞALTILDI

Yangının yerleşim yerlerine yaklaşmasıyla Çakıralan Köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. 60 haneli ve 350 nüfuslu köyde bir ahır zarar görürken, alevler bölgedeki mezarlığa kadar ulaştı. Öte yandan, yangının çıkış nedeninin ise elektrik tellerinden olabileceği değerlendiriliyor.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte, yangına uçak ve helikopter ile müdahale yeniden başladı. 17'nci saate giren yangının kontrol altına alınabilmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının ise etrafının çevrildiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Milas ilçesinde orman yangını devam ediyor - Son Dakika

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