Muğla'da Öğrenci Evleri Projesi Başlıyor

Güncel

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde "Öğrenci Evleri" projesini hayata geçiriyor. Başkan Ahmet Aras, 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanan projeye ilişkin, "Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden olan, gençlerin barınma sorununun çözümüne yönelik "Öğrenci Evleri" projesi, ilk etapta Seydikemer ilçesinde hayata geçirilecek. Projenin 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Gençlere konforlu yaşam alanı hazırlanacak

Seydikemer'de öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ekonomik, güvenli, düzenli ve konforlu bir çözüm üretmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci evleri, her öğrenciye en az 15 metrekare yaşam alanı sunan 1 artı 1 ve 2 artı 1 lüks dairelerden oluşacak ve kadın-erkek şeklinde iki ayrı blokta hizmet verecek. Öğrenciler için evlerde çalışma masası ve sandalyeler, yatak odasında yatak ve dolap, kendi yemeklerini yapabilecekleri mutfak, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinası, yemek masası ve sandalyeler, tuvalet ve duş, kesintisiz 24 saat sıcak su imkanı ve klima sistemi olacak. Ayrıca öğrencilere yüksek hızlı kablosuz internet, merkezi uydu anteni, güvenlik ve atölye hizmeti de sunulacak.

Muğla'nın 13 ilçesinde tüm vatandaşlar için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

"Aileler bu ekonomik koşullarda büyük fedakarlıkla çocuklarını okutmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve projelerimizle tüm öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ulaşım indiriminden kırtasiye yardımına, sınav ücretlerinden sabah çorba ikramına birçok hizmeti geleceğimizin teminatı evlatlarımız için başlattık. Okumak için farklı şehirlerden Muğlamıza gelen evlatlarımız da bizlere emanet. Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. İlk adımı da Seydikemer'de attık. Kaliteli, konforlu, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek öğrenci evlerinden ilkini Seydikemer'de hizmete alıyoruz. Atatürk'ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlerimiz için ne yapsak az. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."