Muğla'da Öğrenci Evleri Projesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Öğrenci Evleri Projesi Başlıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde 'Öğrenci Evleri' projesini hayata geçiriyor. Başkan Ahmet Aras, projenin 2025'te hizmete gireceğini, öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm sunacaklarını belirtti.

04.01.2025 13:19  Güncelleme: 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Seydikemer ilçesinde "Öğrenci Evleri" projesini hayata geçiriyor. Başkan Ahmet Aras, 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanan projeye ilişkin, "Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın seçim vaatlerinden olan, gençlerin barınma sorununun çözümüne yönelik "Öğrenci Evleri" projesi, ilk etapta Seydikemer ilçesinde hayata geçirilecek. Projenin 2025 yılı Mart ayı sonunda hizmete girmesi planlanıyor.

Gençlere konforlu yaşam alanı hazırlanacak

Seydikemer'de öğrencilerin yaşadığı barınma sorununa ekonomik, güvenli, düzenli ve konforlu bir çözüm üretmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci evleri, her öğrenciye en az 15 metrekare yaşam alanı sunan 1 artı 1 ve 2 artı 1 lüks dairelerden oluşacak ve kadın-erkek şeklinde iki ayrı blokta hizmet verecek. Öğrenciler için evlerde çalışma masası ve sandalyeler, yatak odasında yatak ve dolap, kendi yemeklerini yapabilecekleri mutfak, ocak, davlumbaz, buzdolabı, çamaşır makinası, yemek masası ve sandalyeler, tuvalet ve duş, kesintisiz 24 saat sıcak su imkanı ve klima sistemi olacak. Ayrıca öğrencilere yüksek hızlı kablosuz internet, merkezi uydu anteni, güvenlik ve atölye hizmeti de sunulacak.

Muğla'nın 13 ilçesinde tüm vatandaşlar için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Başkan Aras, şunları söyledi:

"Aileler bu ekonomik koşullarda büyük fedakarlıkla çocuklarını okutmaya çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet ve projelerimizle tüm öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Ulaşım indiriminden kırtasiye yardımına, sınav ücretlerinden sabah çorba ikramına birçok hizmeti geleceğimizin teminatı evlatlarımız için başlattık. Okumak için farklı şehirlerden Muğlamıza gelen evlatlarımız da bizlere emanet. Barınma sıkıntısı yaşanan ilçelerimizde öğrenci evleri ile hem öğrencilerimize hem ailelerimize destek olmak istedik. İlk adımı da Seydikemer'de attık. Kaliteli, konforlu, öğrencilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek öğrenci evlerinden ilkini Seydikemer'de hizmete alıyoruz. Atatürk'ün çok güvendiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni emanet ettiği gençlerimiz için ne yapsak az. Bizler ülkemizin geleceğine, gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Ahmet Aras, Seydikemer, Belediye, Eğitim, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Öğrenci Evleri Projesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:50:31. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Öğrenci Evleri Projesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.