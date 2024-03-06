Muğla\'da Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar

Muğla Valisi İdris Akbıyık, ocak ve şubatta organize suç örgütlerine yönelik 12 operasyon düzenlendiğini, 10 çetenin çökertildiğini ve yakalanan 78 kişiden 41'inin tutuklandığını bildirdi.
Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, kentte yaşayan vatandaşlar ile turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Kentin huzur ve güvenliği için her alanda operasyon düzenlediklerini anlatan Akbıyık, "İl genelinde zehir tacirlerine yönelik 2 ayda 539 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 899 kişi gözaltına alındı ve 62 kişi tutuklandı." dedi.
Terörle mücadele kapsamında da 42 operasyon düzenleyerek 45 şüpheliyi yakaladıklarını söyleyen Akbıyık, "Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 12 operasyonda 10 çete çökertildi, 78 kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı." diye konuştu.
Muğla'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda olayların yüzde 99,24'ünün aydınlatıldığını, hırsızlık olaylarının il genelinde yüzde 30 azaldığını aktaran Akbıyık, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 1523 şahsın yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.
"Muğla'da 2 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı"
Muğla'da 2 ayda yasadışı göç ve organizatörlere yönelik 247 operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, şunları söyledi:
"Operasyonlarda 92 organizatör yakalandı ve bunlardan 53'ü tutuklandı, 39'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 29 araca da el konuldu. Aynı dönemde 2 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı."
Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzensiz göçle mücadele kapsamında başlatılan Mobil Göç Noktası uygulamasının detaylarını da paylaşan Akbıyık, düzensiz göçmen konumunda olduğu tespit edilen yabancıların geri gönderme merkezine sevk edildiğini ve hızla sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlar - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yaşanan uzun tır kuyrukları sebebiyle 700 kapasiteli ilave bir tır parkı yapılacağını belirtti. Vali Sezer, çalışmaların hızlandığını ve 15 gün içerisinde parkın tamamlanacağını ifade etti.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayda can kaybı yaşanmadığı ancak maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatacak.
İsrail ordusunun sivillere karşı "katliamlara" devam ettiği bir dönemde İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ne "hoşgörüyü ve merhameti" teşvik eden broşürler atması Filistinliler arasında öfke ve alay konusu oldu. Uçaklardan Gazze semalarına atılan broşürlerde, ramazan ayında "hoşgörü ve merhamet" çağrıları yer aldı. Filistinliler broşürleri alay ve öfkeyle karşıladı, bazıları ise protesto etmek için broşürleri ateşe verdi.
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü Muhammed Mahmud, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, K.K idaresindeki otomobil ile Muhammed Mahmud'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada Mahmud hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Düzce Valiliği, Yeniden Refah Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Davut Güloğlu'nun 'evime polis gönderildi' iddiasına yönelik basın açıklaması yayımladı. Valilik açıklamasında, Güloğlu'nun sosyal medyada yayılan videosunda yer alan ifadeleriyle ilgili inceleme yapıldığı ve şüpheli şahısların adreslerinde arama yapılmadan olay yerinden ayrıldığı belirtildi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?