Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçenin Akkaya Vadisi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava araçlarının yanı sıra arazözler ve yangın söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına alındı.
İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?