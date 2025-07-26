Muğla'da Orman Yangını Uyarısı

Muğla Valiliği, il genelinde artan sıcaklık ve düşen nem oranıyla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, artan sıcaklıklar ve düşük nem oranının orman yangını riskini de beraberinde getirdiği, bu nedenle orman yangınlarının önlenmesi ve olası yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi için dikkatli olunması istendi.

Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Herhangi bir nedenle anız yakmaktan kaçınınız. Bağ, bahçe ve temizlik işlerinde ateş kullanmayınız. Yol kenarlarına yangına sebebiyet verebilecek çöp, sigara izmariti gibi maddeleri kesinlikle bırakmayınız. Valiliğimiz ve ilgili kurumlar tarafından yapılan uyarılara titizlikle uyunuz. Ormanlarda veya kırsal alanlarda görülen olumsuzlukları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiriniz."

Yeşil vatanın hep birlikte korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, vatandaşlara gösterecekleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür edildi.