Muğla'da orman yangınına havadan müdahale sona erdi - Son Dakika
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Muğla'da orman yangınına havadan müdahale sona erdi

Muğla\'da orman yangınına havadan müdahale sona erdi

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına havadan müdahale sona erdi. Yangına karadan müdahale devam ediyor.

07.08.2024 22:12
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HAVADAN MÜDAHALE SONA ERDİ

Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal Sekköy Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi. Yangına 32 arazöz, 160 orman işçisi, jandarmaya bağlı 3 TOMA, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 itfaiye, 7 su tankeri, 5 ilk müdahale aracı, 3 dozer, Kemerköy Termik Santrale bağlı 7 itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ediyor.

Fırat AKAY/ MİLAS (Muğla),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da orman yangınına havadan müdahale sona erdi - Son Dakika

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