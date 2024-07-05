Muğla'da Otomobilde 32 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da Otomobilde 32 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Muğla\'da Otomobilde 32 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin farında gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirildi. Siyamet Aksoy ve yeğeni Siyar Aksoy'un üzerinde yapılan aramada ise para ve hassas terazi bulundu. İki şüpheli tutuklandı.

05.07.2024 16:52
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MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde polisin durdurduğu otomobilin farında 32 gram kokain ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan Siyamet Aksoy (34) ile yeğeni Siyar Aksoy (20) tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurduğu belirlenen bir otomobili dün öğle saatlerinde Köyceğiz ilçe sınırları içerisinde durdurdu. Aramada, otomobilin sağ ön farının içerisine gizlenmiş 32 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan Siyamet Aksoy ile yeğeni Siyar Aksoy'un üzerinde yapılan aramada ise 29 bin 825 lira ve 300 euro ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Siyamet Aksoy ve yeğeni Siyar Aksoy, polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Köyceğiz, Muğla, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Otomobilde 32 Gram Kokain Ele Geçirildi, 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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