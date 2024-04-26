Muğla'da seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika
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Muğla'da seyir halindeki tır alev aldı

Muğla\'da seyir halindeki tır alev aldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken çıkan yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Sürücü, alevleri fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeye haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

26.04.2024 12:21
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Antalya- Fethiye kara yolu Sarıyer mevkisinde Musa Uzun idaresindeki 32 DL 332 plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yayılan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.

Alevlerin sardığı tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da seyir halindeki tır alev aldı - Son Dakika

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