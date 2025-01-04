Muğla'da Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Muğla'nın Datça ve Marmaris ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Datça ilçesinde sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kazım Yılmaz Bulvarı'ndaki su birikintileri nedeniyle araçlar güçlükle ilerledi.

İlçede bazı tarım alanları su altında kalırken bazı kümes hayvanları telef oldu.

Datça Kaymakamı Murat Atıcı, AA muhabirine, ilçede sağanağın etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin teyakkuz halinde çalıştığını dile getiren Atıcı, "Gece boyunca yağış olacak. Dere kenarında ve kot altında oturan vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olurlarsa iyi olacak." dedi.

İskele Mahallesi Muhtarı Meri Bora, mahallede bazı evlerde su baskını oluştuğunu, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Sağanağın etkili olduğu Bodrum ilçesinde ise ekipler olası su baskınlara karşı tedbir alıyor.

Sağanağın etkisini sürdürdüğü Marmaris İlçesi Bayır Mahallesi'ndeki bazı yollar, derenin taşması nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Turgut Mahallesi'nde de dere taşması sonucu cadde ve sokaklarda su baskınları oluştuğu belirtildi.