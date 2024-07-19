Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, Köyceğiz ilçesinde ikamet eden E.D. ve İ.Y'nin tarihi eser niteliği bulunan Kur'an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi üzerine çalışma yürüten Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda, şüphelilerin yanında tarih eser olduğu değerlendirilen deri kaplama iki Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

19.07.2024 13:19
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Muğla'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz ilçesinde ikamet eden E.D. ve İ.Y'nin, tarihi eser niteliği bulunan Kur'an-ı Kerimleri satmak için müşteri arayışı içinde oldukları bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yanında tarih eser olduğu değerlendirilen deri kaplama iki Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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