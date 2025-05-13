Muğla'da Üreticilere Zirai Don Desteği - Son Dakika
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Muğla'da Üreticilere Zirai Don Desteği

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Muğla Büyükşehir Belediyesi, şubat ayındaki zirai don felaketinden etkilenen narenciye üreticilerine eğitimler, gübre ve ilaç desteği sağladı. Toplamda 795 üreticiye ulaşılarak tarım arazilerinin rehabilitasyonu hedefleniyor.

13.05.2025 11:43  Güncelleme: 13:30
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, şubat ayında meydana gelen zirai dondan etkilenen üreticilere, zirai don eğitimleri ile gübre ve ilaç dağıtımlarıyla destek verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, desteğe ilişkin, "Bilimsel bilgiye dayalı eğitimlerimiz, doğru zamanda yapılan müdahalelerimiz ve desteklerimizle hem üretimi hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Şubat ayında gerçekleşen zirai don faciasından Muğla'da narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri etkilendi. Don sonrası tarım arazilerinde oluşan tahribatı azaltmak için üreticilere yönelik budama eğitimleri düzenlenirken, don hasarını hafifletmeye yönelik özel bitki besleme ürünleri (gübre) dağıtıldı.

Uzman ekipler tarafından sahada verilen budama eğitimleriyle üreticilerin don nedeniyle zarar gören ağaçlarına doğru müdahalede bulunmaları sağlanırken, dağıtılan gübre desteği ile bitkilerin toparlanma süreci hızlandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi; Köyceğiz ilçesinin Kavakarası Beyobası, Hamitköy, Döğüşbelen, Zaferler ve Toparlar mahalleleri ile Dalaman ve Ortaca ilçesi olmak üzere toplamda dokuz farklı yerde "Zirai Don Öncesi ve Sonrası Tarımsal Tedbirler" başlıklı eğitim gerçekleştirdi. Eğitime katılan zirai don mağduru narenciye üreticilerine, içerisinde üç farklı işlevde gübre bulunan acil durum bitki besleme ürün kiti dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz'de 672, Ortaca'da 64 ve Dalaman'da 59 kişi olmak üzere toplamda 795 zirai don mağduru narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü (gübre) desteği verdi. Bu sayede Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman'da zirai dondan zarar görmüş 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisi gerçekleşti.

Ağaçları zarar gören üretici Osman Uysal, "Büyükşehir Belediyesi'nin bize göndermiş olduğu ziraat mühendisi ile birlikte incelemelerde bulunduk. Büyükşehir tarafından bize verilen ilaç ve gübrelerle uygulamamızı yaptık. Öncesinde dışarıdan gelen ziraat mühendisi arkadaşlar umudun olmadığını söylediler. Fakat Büyükşehir bize bir umut oldu, ağaçlarımız yeniden yeşerdi" dedi.

Fidelerinin yapılan uygulamalar sonucunda geliştiğini söyleyen üretici Tayfun Acar, "Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği zirai don eğitimlerine katıldım. Ekiplerle arazimize de geldik, bizlere yardımcı oldular. İlaç verdiler ve bu ilaçlar sayesinde fidelerimiz gelişti. Bizleri zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Ahmet Başkan'a da bu çalışmalara önem verdiği için minnettarız" diye konuştu.

Köyceğiz Ziraat Odası Başkanı Mehmet Uysal, "Büyükşehir'in bize çok yardımı oldu. Önce bizlere zirai don eğitimleri verdiler ardından ilaç ve gübre dağıttılar. Bu sayede üreticilerimiz zararlarını en aza indirdi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a tüm çiftçiler adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı'nda Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, "Zirai don eğitimlerimizi dondan en çok zarar gören Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirdik. Aynı zararı bir daha yaşamamak adına eğitimlerde dona karşı nasıl mücadele edilir bunları anlattık. Eğitimlerin ardından gübre ve ilaç desteğimiz oldu. Eğitime katılan 795 üreticimize 5 tona yakın gübre ve ilaç dağıttık" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğuna dikkati çekti. Aras, şunları dile getirdi:

"Üreten bir Muğla, güçlü bir Türkiye demektir"

"Muğla, yalnızca turizmiyle değil, toprağından bereket fışkıran verimli ovalarıyla da bir üretim kentidir. Bu yüzden üreticimizin yaşadığı her zorluk, bizim de sorumluluğumuzdur. Şubat ayında yaşanan don felaketi sonrası bir an bile tereddüt etmeden ekiplerimizi sahaya gönderdik. Çünkü biliyoruz ki bir üretici yalnız kaldığında sadece kendi emeği değil, aynı zamanda kentin geleceği de zarar görür. Biz, üreticimizin toprağa yeniden umutla bakabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bilimsel bilgiye dayalı eğitimlerimiz, doğru zamanda yapılan müdahalelerimiz ve desteklerimizle hem üretimi hem de kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edeceğiz. Üreten bir Muğla, güçlü bir Türkiye demektir."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Ekonomi, Güncel, Tarım, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Üreticilere Zirai Don Desteği - Son Dakika

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