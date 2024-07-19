Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı

Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silahlar ve diğer malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

19.07.2024 13:23
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Muğla'nın Ortaca ve Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile ilçe Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu çerçevede şüpheliler A.A.T. ve E.K'nin evinde yapılan aramada parçalar halinde bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, fişek, ruhsatsız av tüfeği ve fişeği, kurusıkı tabanca, kenevir yetişmede kullanılan çadır, 2 havalandırma borusu, havalandırma fanı, led aydınlatma paneli, esrar öğütme aparatı, hassas terazi, esrar sarma kağıdı ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler, "Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Ortaca, Milas, Muğla, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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