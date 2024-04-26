Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, 4 ayrı operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen diğer 2 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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