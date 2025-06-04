Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 73 Gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-Muğla' operasyonunda 73 şüphelinin yakalandığını, 43'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da uyuşturucu satıcılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Narkokapan-Muğla' operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden uyuşturucu sattıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. 4 ay süren hazırlıkların ardından gerçekleştirilen operasyona 512 jandarma timi, 2 komando timi, 5 motorlu asayiş timi katılırken, 6 özel eğitimli narkotik köpeği de operasyonda yer aldı. Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Menteşe, Milas, Ortaca, Seydikemer, Ula ve Yatağan ilçelerinde yürütülen eş zamanlı baskınlarda 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 43'ü tutuklandı, 30'u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Haber: ANKARA,