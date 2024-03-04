Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Çanakkale depreminde korkudan atlayan vatandaş hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çanakkale Yenice'de meydana gelen depremde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan bir vatandaşın korkudan ikinci kattan atladığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.