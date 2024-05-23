Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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