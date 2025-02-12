Muğla'da Yerel Eşitlik Çalıştayı

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Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından "Yerel Eşitlik Eylem Planı Çalıştayı" düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Muğla'nın her alanında eşitlikçi bir anlayışla çalıştıklarını söyledi.

Kentin tüm politikalarında eşitliğin hakim olması gerektiğini belirten Aras, "Sadece kurum içerisinde bir eşitlik sağlamakla uğraşmıyoruz. Tüm kentte buna uygun çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Yalnızca Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız ile değil tüm dairelerimizle buna uygun çalışmalar planlıyoruz. Bütün yaptığımız işlere eşitlik çerçevesinden bakmak zorundayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Özge Demirel ise cinsiyet eşitliğinin hayatın her alanında tesis edilmesi için çalışmaya ve hizmet üretmeye devam ettiklerini kaydetti.

Bu doğrultuda Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırladıklarını aktaran Demirel, toplumsal farkındalık da oluşturmak istediklerini belirtti.

Çalıştaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, Kadın Koalisyonu, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.