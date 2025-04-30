Muğla ile Leshan Kardeş Şehir Protokolü İmzalandı

Muğla ile Çin'in Leshan kenti arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törende Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sichuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir işbirliği protokolü imzalandı.

Protokolü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Leshan Kenti Yönetim Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Guo Jie imzaladı.

Protokole göre iki kent arasında özellikle turizm, kültürel etkileşim ve yatırım alanlarında işbirlikleri kurulması hedefleniyor. Leshan ve Muğla'nın turizm sektöründe ortak projeler geliştirmesi, karşılıklı turist akışının artırılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması planlanıyor.

Törende konuşan Aras, protokolün iki şehir arasındaki güçlü dostluğun ilk adımı olduğunu söyledi.

Muğla'nın Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olduğunu belirten Aras, göreve geldikleri günden bu yana kenti tanıtmak, uluslararası ilişkiler geliştirmek ve dünya barışına katkı sağlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Guo Jie ise Muğla'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, iki şehir arasındaki kardeşlik anlaşmasının uzun yıllar sürmesini temenni etti.